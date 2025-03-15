U23 Güreş Şampiyonası’nda Millilerden Büyük Başarı

U23 AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK BAŞARI

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda temsilcimiz, kadınlarda Avrupa şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca serbest stil de ikinci, grekoromen stil de üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı. Arnavutluk’un Tiran kentinde 8-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen bu önemli organizasyonda, Türkiye, serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde büyük bir başarı elde etti. Tüm kategorilerde kürsüde yer alan milliler, toplam 4 altın, 1 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak 16 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

KADINLARDA TARİHİ BAŞARI

U23 Kadın Güreş Milli Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak aynı anda 3 altın madalya kazandı. Turnuvayı 3 altın ve 3 bronz madalya ile tamamlayan milliler, topladığı 148 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Tuba Demir (55 kg), Nesrin Baş (68 kg) ve Elmira Yasin (76 kg) altın madalya kazanırken; Ebru Dağbaşı (59 kg), Selvi İlyasoğlu (62 kg) ve Hatice Nur Sarı (72 kg) bronz madalya sahibi oldular.

SERBEST GÜREŞTE İKİNCİLİK

U23 Serbest Güreş Milli Takımı, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla toplamda 6 madalya kazandı. Bu başarıyla 117 puan toplayarak takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Abdullah Toprak (65 kg) gümüş madalya kazanırken; Bekir Keser (57 kg), Tolga Özbek (61 kg), Umut Erdoğan (70 kg), Metehan Yaprak (79 kg) ve Resul Güne (97 kg) bronz madalyanın sahibi oldu.

GREKOROMEN GÜREŞTE ÜÇÜNCÜLÜK

U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı, toplamda 4 madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu. Bu kategoride 1 altın ve 3 bronz madalya elde eden ay-yıldızlılar, 98 puan toplayarak bu başarıyı elde etti. Alperen Berber (87 kg) altın madalyaya ulaşırken; Mert İlbars (60 kg), Azat Sarıyar (67 kg) ve Cemal Yusuf Bakır (130 kg) bronz madalya kazanarak takıma katkı sağladı.

30 U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda takım sıralamaları ise şu şekilde oluştu:

Kadınlar:

1. Türkiye – 148 Puan

2. Ukrayna – 127 Puan

3. Polonya – 93 Puan

Serbest stil:

1. Azerbaycan – 169 Puan

2. Türkiye – 117 Puan

3. Ukrayna – 104 Puan

Grekoromen:

1. Gürcistan – 133 Puan

2. Ukrayna – 99 Puan

3. Türkiye – 98 Puan