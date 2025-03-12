U23 Kadın Güreş Takımı Avrupa Şampiyonu

U23 AVRUPA ŞAMPİYONASI KADIN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası’nda Kadın Güreş Milli Takımı, tarih boyunca bir ilke imza atarak aynı anda 3 altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Bu başarı ile Türkiye, U23 Kadın Güreş Milli Takımı’nın kazandığı 6 madalya ile Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonada milliler, totalde 3 altın ve 3 bronz madalya ile büyük bir başarı göstererek 144 puan topladı. Ukrayna, 127 puanla Avrupa ikincisi olurken, Polonya ise 93 puanla Avrupa üçüncüsü olarak sıralamada yer aldı.

MADALYA ALAN SPORCULAR

Altın madalya kazanan sporcular:

– Tuba Demir (55 kg)

– Nesrin Baş (68 kg)

– Elmira Yasin (76 kg)

Bronz madalya kazanan sporcular:

– Ebru Dağbaşı (59 kg)

– Selvi İlyasoğlu (62 kg)

– Haticenur Sarı (72 kg)

Ay-yıldızlı kadın güreşçiler, bu muazzam başarılarıyla Türkiye’yi gururlandırdı.