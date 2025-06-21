UAEA Başkanı Grossi, Nükleer Tesislere Saldırıları Kınadı

İSRAİL’İN SALDIRILARININ ETKİLERİ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail’in İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların, ülkedeki nükleer güvenliğin ani bir biçimde bozulmasına neden olduğunu belirtti. Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) “Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler” konulu oturumuna çevrim içi katılarak bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saldırıların, bu kritik tesislerin güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayan Grossi, şu ana kadar halkı etkileyen bir radyasyon sızıntısı yaşanmadığını ifade etti.

NUKLEER TESİSLERİN DURUMU

UAEA olarak nükleer tesislerin durumunu dikkatle izlediklerini ve olası bir nükleer duruma müdahale edebilme yetisinin bulunduğunu aktaran Grossi, Buşehr Nükleer Santrali’nin, potansiyel bir saldırının ciddi sonuçlar doğurabileceği tesislerden biri olduğunu belirtti. Santralin aktif durumda olduğunu ve büyük miktarda nükleer madde barındırdığını kaydeden Grossi, bölgedeki ülkelerin son saatlerde kendisine ulaşarak endişelerini dile getirdiklerini bildirdi. Grossi, “Buşehr Nükleer Santrali’ne yönelik bir saldırı, çevreye yüksek miktarda radyasyon yayılmasına sebep olabilir” şeklinde bir uyarıda bulundu.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Tahran Nükleer Araştırma Merkezi’ne yönelik bir saldırının da ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Grossi, “Nükleer tesislere asla saldırılmamalıdır. Bu tür bir saldırı, hedef alınan ülkenin sınırları içinde ve ötesinde ciddi radyoaktif sızıntılara yol açabilir” dedi. Grossi, UAEA’nın sıkı bir denetim sistemi ile İran’da nükleer silah geliştirilmesini garanti edebileceğini de sözlerine ekledi.