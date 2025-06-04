UAEA Başkanından Açıklama Geldi

SURİYE’NİN NÜKLEER TESİSLERİNE ERİŞİM İZNİ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Suriye Geçiş Hükümeti’nin, “şüpheli eski nükleer tesislere yönelik denetim konusunda” UAEA’ya erişim izni verdiğini açıkladı. Grossi, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Ajans olarak geçmişte nükleer faaliyetlere karıştığını düşündüğümüz bazı faaliyetlere tam açıklık getirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Suriye’deki nükleer tesislerden radyasyon sızıntısına dair herhangi bir “işaretlerinin olmadığını” belirten Grossi, gözlemcilerin “zenginleştirilmiş uranyumun bir yerlerde saklanıyor olabileceği ve yeniden kullanılabileceği, kaçırılabileceği veya kaçakçılığının yapılabileceği” konusunda endişelerini dile getirdi. Yeni yönetimin “dünyaya açılma ve uluslararası işbirliğine” kararlı bir tutum sergilediğini aktaran Grossi, denetim sürecinin birkaç ay içinde tamamlanmasını beklediğini söyledi.

YENİ YÖNETİMİN TUTUMU

Grossi, Suriye yönetiminin UAEA’ya ülkedeki eski nükleer tesislere derhal erişim izni vermeyi kabul ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Şara’nın, Ajans’ın “ihtiyacı olan faaliyetleri gerçekleştirmesine izin vermeye çok olumlu bir yaklaşım sergilediğini” ifade eden Grossi, “Başkan (Şara) bana, gelecekte nükleer enerji potansiyelini de keşfetmek istediğini belirtti” şeklinde konuştu.

İRAN’LA GÖRÜŞMELERİN DURUMU

Grossi, ABD ve İran arasında imzalanması muhtemel nükleer anlaşma çerçevesinde taraflarla “sürekli temas halinde” olduğunu vurgulayarak, “Müzakereleri onlar yürütüyor, biz değil, ancak UAEA’nin varacakları anlaşmanın garantörü olması gerektiği açıktır” dedi. Tarafların doğrudan müzakere etmelerinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Grossi, her iki tarafın da bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olduklarına inandığını belirtti. Grossi, “Her ikisi de bir anlaşma istiyor, bu kolay olacak anlamına gelmez, ama basit ve açık bir şekilde, iki tarafın da bir anlaşma istemesi büyük bir avantaj” dedi.