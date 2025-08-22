UAEA, Dron Faaliyetleri Hakkında Endişeli

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSINDAN AÇIKLAMA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Zaporijya ile Çernobil Nükleer Santrali’ndeki durum hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “(Dün) Perşembe sabahı, Çernobil’deki UAEA ekibi birçok patlama sesiyle uyanmıştı. Sonrasında, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Yasak Bölge’de birkaç dron tespit edildi ve ekibin duyduğu seslerin uçaksavara ait olduğu belirlendi.” denildi.

DURUM KONUSUNDA ENDİŞELERİ VAR

Açıklamada yer alan UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer tesislerin yakınında bildirilen dron faaliyetlerinin artmasından büyük bir kaygı duyduğunu ifade etti. Grossi, “Nükleer bir kazayı önlemek için askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesi çağrımı yineliyorum.” şeklinde bir açıklama yaptı.

ASKERİ FAALİYETLERİN ARTMAKTADIR

Ayrıca, geçen hafta boyunca Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki UAEA ekibinin neredeyse her gün askeri faaliyetler duyduğu belirtildi. Güvenilir soğutma suyu sağlama hususundaki zorlukların devam ettiği vurgulandı ve suyun tükenmesi nedeniyle oluşacak “soğutma kaybının” nükleer güvenlik açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğu ifade edildi.