UAEA, İran’ın Uranyum Stokunun Arttığını Açıkladı

URANYUM STOKU ARTIŞI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın şubatta 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunu 17 Mayıs itibariyle 408,6 kilograma yükselttiğini duyurdu. UAEA’nın her üç ayda bir Yönetim Kurulu’na üye ülkelerle paylaştığı raporda, İran’ın yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunu önemli oranda artırmaya devam ettiğine yer verildi.

İRAN’IN ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİ

Raporda, Şubat 2024 tarihindeki son raporda İran’ın 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stoğunun, 133,8 kilogram artışla 408,6 kilograma yükseldiğine dikkat çekildi. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin görüşlerine de raporda yer verildi. Grossi, “İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke.” ifadesini kullandı.

TÜM İŞBİRLİĞİNE ÇAĞRI

Grossi, Tahran yönetimine bir kez daha seslenerek, “İran’ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum.” dedi. Bu durum, uluslararası güvenlik açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.