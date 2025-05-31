UAEA, İran’ın Uranyum Zenginleştirmesini Bildirdi

UAEA RAPORUNDA İRAN’IN NÜKLEER FAALİYETLERİNE DAİR ENDİŞELER

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran’ın son üç aylık nükleer faaliyetlerine dair açıklanan raporunda, İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunun nükleer silah üretimi için gerekli olan yüzde 90 seviyesine oldukça yaklaştığı belirtildi. UAEA, hazırladığı bu raporu Yönetim Kurulu üyesi ülkelerle paylaştı ve önemli bulgular sundu. Rapora göre, İran’ın 17 Mayıs itibarıyla yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum miktarı 408,6 kilograma ulaştı. Bu miktar, Şubat ayında sadece 274,8 kilogramdı.

NÜKLEER SİLAH ÜRETİMİ İÇİN CİDDİ ENDİŞE

Raporda, yüzde 60 oranındaki zenginleştirmenin, nükleer silah üretiminde gerekli olan yüzde 90 seviyesine oldukça yakına geldiği ifade edildi. Ayrıca, yaklaşık 42 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun daha fazla zenginleştirilmesi durumunda bir atom bombası yapımında kullanılabileceği vurgulandı. Rapor, İran’ın bu seviyede uranyum zenginleştiren ancak nükleer silaha sahip olmayan tek ülke olduğuna dikkat çekerek, bunun “ciddi bir endişe kaynağı” olduğunu ifade etti. Tahran’a nükleer programıyla ilgili uyarıda bulunuldu ve UAEA ile tam bir iş birliği yapma çağrısı yapıldı.

TOPLAM URANYUM MİKTARI ARTIYOR

Raporda, İran’ın düşük oranlar da dahil olmak üzere toplam zenginleştirilmiş uranyum stokunun 9 bin 247,6 kilograma ulaştığı, bu miktarın Şubat ayına göre 953,2 kilogram arttığı kaydedildi. İran’ın nükleer faaliyetlerine dair diğer bulgular da dikkat çekti. Raporda, İran’ın daha önce bildirimde bulunmadığı Lavisan-Shian, Veramin ve Turquzabad isimli üç sahada beyan edilmemiş nükleer maddeler kullanarak faaliyet yürüttüğü sonucuna varıldığı bildirildi.

İRAN’IN GİZLİ FAALİYETLERİ

UAEA, İran’ın bu tesislerde yürütülen faaliyetler hakkında güvenilir yanıtlar veremediğini ve denetim yapılan bölgeleri dezenfekte ettiğini belirtti. Turquzabad’da, 2018 yılına kadar menşei bilinmeyen nükleer materyal veya kirlenmiş ekipman bulundurulduğuna dair kanıtlar elde edildiği aktarıldı. Ancak ajans, İran’da şu anda devam eden, yapılandırılmış ve gizli bir nükleer silah programına dair herhangi bir güvenilir bulguya ulaşmanın mümkün olmadığını vurguladı.