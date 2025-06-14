UAEA, İsfahan’da 4 Bina Hasar Gördü

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI’NDAN AÇIKLAMA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail’in önceki gün İran’a düzenlediği saldırıya dair önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada, saldırının İsfahan nükleer sahasında bulunan 4 kritik binayı hasara uğrattığı bildirildi. UAEA, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “UAEA’nın elde ettiği bilgilere göre, dün gerçekleşen saldırıda İsfahan nükleer sahasındaki Uranyum Dönüştürme Tesisi ve Yakıt Plakası Üretim Tesisi de dahil olmak üzere 4 kritik bina zarar gördü. Natanz’da olduğu gibi, saha dışında radyasyon artışı beklenmiyor” ifadelerine yer verdi.

RADYASYON SEVİYELERİ SATAŞMASI YOK

İran Nükleer Düzenleme Kurumu’nun, İsfahan’daki saha dışı radyasyon seviyelerinin herhangi bir değişiklik göstermediğini Uluslararası Atom Enerji Ajansı’na aktardığı bildirilmekte. Bu durum, saldırının bölgedeki radyasyon seviyelerini etkilemediğini gösteriyor.