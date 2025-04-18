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Uber, Trendyol GO’yu Alacak mı?

ABD merkezli ulaşım ağı şirketi Uber’in anında market ve yemek teslimat hizmeti Trendyol GO’yu satın almak için görüşmeler yapıldığı iddiaları gündemde. Trendyol GO, satın alım sürecinde öne çıkan isimlerden biri. Ancak, henüz satın alma işleminin kesinleşmediği ve görüşmelerin sonuçsuz kalma ihtimalinin bulunduğu aktarılıyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Görüşmelere dair detaylar henüz kesinleşmedi. Bilgisi olan kaynaklar, nihai bir anlaşma yapılmadığını ve süreçte belirsizliklerin sürdüğünü ifade ediyor. Bloomberg’in elde ettiği bilgilere göre, görüşmelerin nasıl sonuçlanacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Anlaşmanın şartları netleşmediği için, sürecin ilerleyip ilerlemeyeceği konusunda tahmin yapmak zor.

TRENDYOL GO’NUN KONUMU

Trendyol GO, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu Trendyol Group tarafından işletiliyor. Trendyol Group’un çoğunluk hissesi ise Alibaba Group’a ait. Bu durum, Trendyol GO’nun piyasa içindeki konumunu güçlendirirken, olası bir satışı da dikkat çekici kılıyor.

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