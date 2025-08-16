Haberler

Üç Araç Trafikte Çarpıştı, Yaralılar Var

TRAFİK KAZASI DETAYLARI

Orhangazi ilçesinde, Yalova-Bursa karayolu Orhangazi çıkışında yavaşlayan trafikte üç aracın birbirine girmesi sonucu kaza gerçekleşti. Bu olayda, araçlardan birinde bulunan bir bebek ve bir çocuk hafif yaralanma yaşadı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza anında yavaşlayan trafikte özellikle üç yaşındaki bir bebek ve 13-14 yaşları arasındaki bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi ve hafif yaralı çocuklar ambulansla hastaneye taşındı. Kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Rize’de 5 Yaşındaki Çocuk Köpek Saldırısına Uğradı

Rize'de 5 yaşındaki Yener Topçu, babasıyla beraberken sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Baba, bu tür olayların önlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Haberler

Muğla’da Öğrenciler İçin Yeni Yurt

Muğla'da, Milli Piyango Kız Yurdu'nda deprem riskine karşı yıkılan binaların yerine modern yapılar inşa edilecek. Proje, gençlerin güvenli bir yaşam alanına kavuşmasını amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.