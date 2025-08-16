Üç Araç Trafikte Çarpıştı, Yaralılar Var

TRAFİK KAZASI DETAYLARI

Orhangazi ilçesinde, Yalova-Bursa karayolu Orhangazi çıkışında yavaşlayan trafikte üç aracın birbirine girmesi sonucu kaza gerçekleşti. Bu olayda, araçlardan birinde bulunan bir bebek ve bir çocuk hafif yaralanma yaşadı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza anında yavaşlayan trafikte özellikle üç yaşındaki bir bebek ve 13-14 yaşları arasındaki bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi ve hafif yaralı çocuklar ambulansla hastaneye taşındı. Kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.