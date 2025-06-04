Üç Araçla Trafik Kazası: 5 Yaralı

KAZA SAAT 19.30’DA MEYDANA GELDİ

Çanakkale’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı, bunlardan 1’inin durumu ağır. Kaza, saat 19.30 sularında Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde gerçekleşti. İzmir yönüne doğru seyir eden A.Y. yönetimindeki 34 KGN 65 plakalı otomobil, nedensiz bir şekilde E.E. idaresindeki 17 AAE 635 plakalı otomobile ve A.K. yönetimindeki 59 AIA 003 plakalı araca çarptı.

KAZA SONUCU ARAÇLAR YOLDAN ÇIKTI

Kaza sonucunda A.Y. ile A.K.’nin araçları yoldan çıktı. Olayı gören diğer sürücüler, durumu acil servis, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada yaralananlar arasında A.Y., M.Y., A.K., S.K. ve 4 yaşındaki A.K. yer aldı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti ve ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. 4 yaşındaki A.K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.