Üç Araçla Zincirleme Kaza Meydana Geldi

ZİNCİRLEME KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

D-100 yan yolda yaşanan zincirleme kaza, Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Üç aracın karıştığı bu olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada, bir sürücünün hafif yaralandığı belirtildi.

OLAYIN SEBEPLERİ VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir TIR’ın şoförü, ara sokaktan çıkan aracı görünce ani bir şekilde fren yaptı. TIR’ın arkasında ilerleyen otomobil durmayı başardı, ancak arkasından gelen hafif ticari araç duramayarak otomobile çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, TIR’a çarparak durabildi. Kazanın görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı. Hafif yaralanan bir kişi, olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı, İddialar Üzerine

Türkiye, Can Holding'e yönelik gerçekleştirilen operasyonla sarsıldı. 121 şirkete el konulurken, 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; 5 kişi gözaltına alındı. Patrona ulaşamadı.
Siyasette Önemli Bir Gelişme Yaşandı

Hasan Ustaoğlu, uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yaptıktan sonra AK Parti'ye katıldı. Bu durum, siyasi arenada çeşitli tartışmalara yol açtı. Ustaoğlu'nun kimliği merak ediliyor.

