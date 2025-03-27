Üç Araçlık Kazada Prof. Dr. Yaralandı

VAN’DA ZİNCİRLEME KAZA

Van’da yaşanan zincirleme kazada üç araç karıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde görevli olan Prof. Dr. Mehmet Çetin Kotan olduğu kaydedildi. Kotan’ın taziyeden döndüğü öğrenildi.

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, Aşağı Kozluca Mahallesi yakınlarında iki aracın kafa kafa çarpışmasının ardından, hızla gelen başka bir aracın her iki araca çarptığı bildirildi. Kazada yaralananlar arasında Prof. Dr. Mehmet Çetin Kotan da yer alıyor. Kotan, kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından çalıştığı hastaneye kaldırıldı.

KOTAN’IN SAĞLIK DURUMU

Yapılan ameliyat sonrasında Prof. Dr. Kotan, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, trafik kazası geçiren Dr. Kotan’ın iç kanamasının durdurulduğunu ve yoğun bakımdaki takiplerin sürdüğünü aktardı. Karaman, Kotan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.