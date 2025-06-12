Üç Arkadaş, İki Olayda Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen bir düğün sırasında, Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz’e tabancayla defalarca ateş ediyor. Çatışma sırasında, kurşunların hedefi olan A.D., V.P. ve M.P. da yaralanıyor.

Acil Durum Ekiplerinin Sevk Edilmesi

Saldırının ardından Aziz Asma kaçarken, ihbar doğrultusunda sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye ulaşıyor. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin sonrasında ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürülüyor.

Yaralıların Durumu ve Tutuklama

Tedavi altına alınan yaralılardan Adnan Pekgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmıyor. Düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıyan bu olayın ardından, yakalanan Aziz Asma çıkarıldığı mahkemede tutuklanıyor.

Ek Bir Trafik Kazası

Olaydan kısa bir süre sonra, Adnan Pekgöz’ün arkadaşları Bünyamin Pektaş ve Oruç Eviz’in de içinde bulunduğu bir otomobil, Kurtalan-Baykan kara yolu üzerindeki Üçyolu mevkisinde plakalı hafriyat kamyonuyla çarpışıyor. Kazada, Bünyamin Pektaş hayatını kaybederken, Oruç Eviz, Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. ise yaralanıyor. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor.

Bir Diğer Kaybın Üzüntüsü

Hastanede tedavi gören Oruç Eviz de bu sabah saatlerine kadar doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamıyor. Oruç Eviz’in cenazesi, arkadaşları Adnan Pekgöz ve Bünyamin Pektaş’ın toprağa verildiği Karabağlar beldesindeki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanıyor.