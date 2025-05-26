Üç Ay İçin Altın Fiyatı Yükseldi

ONS FİYATINDA YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne karşı tarife tehditleri sonrasında geçen haftayı yüzde 4,82 artışla 3 bin 357 dolardan tamamlıyor. Ancak Trump’ın tarife erteleme kararı sonrasında haftanın ilk işlem gününde ons altın, yüzde 0,3 düşerek 3 bin 348 dolardan işlem görüyor. Trump’ın ticaret politikalarındaki ani değişiklikler ve artan küresel gerilimler, altın fiyatlarında yeni rekor beklentilerini tetikliyor.

REKOR BEKLENTİSİ

ABD’nin büyük bankalarından Citi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarında meydana gelen ani değişim ve artan küresel gerilimler çerçevesinde altın fiyatlarına yönelik kısa vadeli tahminini yükseltiyor. Citi, ons altının 3 ay içerisinde yeniden rekor seviyelere ulaşmasını bekliyor. Banka, önümüzdeki 0-3 aylık dönemde ons altının 3 bin 500 dolara çıkmasını öngörüyor.

PLATİN VE PALADYUM TAHMİNLERİ

Citi, değerli metallerdeki diğer pozisyonlarını da koruyor ve platin için 3 aylık fiyat hedefine 1.050 dolar/ons, paladyum için ise 900 dolar/ons seviyesini belirliyor. Bu tahminler, piyasalardaki değerli metal fiyatlarının izlenmesi açısından önemli bir referans teşkil ediyor.

TÜRKİYE’DE ALTIN FİYATLARI

Ons altındaki dalgalanmalar, Türkiye’deki altın fiyatlarını da etkileyecek. Eğer ons altın 3 bin 500 dolar seviyesine ulaşır ve dolar kurunun 40 lirayı bulması durumunda, gram altının 4 bin 502 lira olması bekleniyor. Mevcut durumda gram altın 4 bin 176 liradan işlem görmekte. Bu gelişmeler, yatırımcılar için dikkate değer bir durum oluşturuyor.