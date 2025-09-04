Üç Aylar 21 Aralık 2025 başlıyor

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI VE MÜHİM GÜNLERİ

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek dönem, ibadetlerin arttığı ve manevi hazırlıkların yapıldığı özel bir zaman dilimi olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar, özellikle kandil günleri ve Ramazan ayının başlangıcını öğrenmek için “Üç Aylar ne zaman başlıyor?” sorusunu araştırıyor. Konuyla ilgili detaylar haberin devamında gün yüzüne çıkıyor.

İSLAM DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ TARİH

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 Dini Günler Takvimi’ne göre, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Üç Aylar, 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak. Bu tarih, hicri takvime göre Recep ayının ilk gününe denk geliyor. İbadetlerin yoğunlaştığı ve manevi hazırlıkların başladığı bu özel dönem, Müslümanlar için yenilenme ve arınma süreci olarak önemli bir yer tutuyor. Üç Aylar boyunca kandiller, oruçlar ve dualarla dolu bir ibadet atmosferi yaşanacak.

REGAİP KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

2025 yılında Üç Aylar’ın başlangıcının yılın son günlerine denk gelmesi, yeni yıla hem manevi hem de ruhani bir hazırlık içinde girileceğini gösteriyor. Bu anlamlı dönemde vatandaşlar, Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili gibi mübarek gecelerin tarihlerini araştırıyor. Diyanet takvimine göre bu tarihler, dini görevlerini yerine getirmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Regaip Kandili, Üç Aylar’ın başlangıcında Recep ayı içerisinde kutlanıyor ve bu mübarek gece, kulların dualarla ve ibadetlerle Allah’a yöneldiği özel zamanlardan biri.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. Müslümanlar, bu anlamlı gecede bolca ibadet ederek manevi olarak yenilenmeyi ve sevaplarını artırmayı hedefliyor. Ayrıca, Ramazan Bayramı ise 2026 yılında 20 Mart Cuma günü başlayacak ve bu özel gün, sevdiklerle kutlama fırsatı sunacak. Üç gün sürecek olan bayram, 22 Mart Pazar günü sona erecek. Ramazan ayının tamamlanmasının ardından gelen bu bayram, toplumda birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı dönemlerden biri oluyor.