“Üç Büyüklerin Avrupa Geliri Açıklandı.”

UEFA’NIN 49. KONGRESİ BELGRAD’DA GERÇEKLEŞTİ

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, 49. kongresini Belgrad’da düzenledi. Kongre sonrasında açıklanan finansal raporlar, kulüplerin 2023-2024 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde ettiği gelirleri ortaya koydu.

GALATASARAY EN ÇOK KAZANAN TÜRK TAKIMI OLDU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında Bayern Münih ve Kopenhag’ın ardından 3. sırada yer alarak 31 milyon 85 bin euro gelir elde etti. Sarı kırmızılılar, ayrıca katıldıkları UEFA Avrupa Ligi’nden 1 milyon 276 bin euro daha kazanarak toplamda 32 milyon 361 bin euro gelirle Türk takımları arasında en fazla kazanan ekip oldu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN UEFA GELİRLERİ

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final oynayarak 9 milyon 34 bin euro gelir sağladı. Beşiktaş ise aynı organizasyonda grup aşamasını 3. sırada tamamlayarak 5 milyon 187 bin euro kazandı.

UEFA’NIN FİNANSAL RAPORLARI KULÜPLERİN PERFORMANSINI YANSITIYOR

Açıklanan veriler, kulüplerin UEFA organizasyonlarındaki performanslarının finansal getirilerini net bir şekilde gösteriyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısı, Türk futbolunda en yüksek geliri elde etmesini sağladı. Diğer Türk takımları da katıldıkları turnuvalardan önemli miktarda gelir elde etmeyi başardı.