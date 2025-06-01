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Üç Genç Tehlikeli Yolculukta Kurtuldu

İLGİNÇ OLAY

Üç gencin motosikletle gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk, adeta bir aksiyon filmine dönüşüyor. Vietnam’ın Haiphong kentinde, motosiklet sürücüleri minibüse çarpmamak için ani bir manevra yapınca, araç sulama kanalına uçuyor. Bu tehlikeli durumda motosikletle birlikte iki genç kanala düşerken, en arkada oturan ve son anda atlayan genç ise köprü korkuluklarına tutunarak mucizevi bir şekilde kurtuluyor.

VİRAL GÖRÜNTÜLER

Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor ve görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geliyor. Kullanıcıların bu görüntülere yorum yapması, “Tom Cruise işine baksın” ve “Film sahnelerini aratmadı” şeklinde oluyor. Bu durum, gençlerin tehlikeli yolculuğunun izleyiciler üzerinde büyük bir etki bıraktığını gösteriyor.

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