Mersin’in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çarıklar ve Bozdoğan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 21 arazöz ve 116 personel sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahaleyi 15 dakika içerisinde yaptığı yangın, havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir’in Menderes ilçesinde, seraların bulunduğu bölgede başlayan ve ormana sıçrayan yangın ise kontrol altına alındı.

Çamönü Mahallesi’nde çok sayıda seranın bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz, 3 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.