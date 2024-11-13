“Üç İranlı Kardeşin Cansız Bedeni Bulundu”

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2384 Sokak üzerinde yer alan 8 katlı bir apartmanın en üst katında bir olay yaşandı.

KARDEŞLERDEN HABER ALINAMADI

Edinilen bilgilere göre, yakın zamanda eşyalarıyla birlikte kiralık olarak eve yerleşen ve henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten haber alınamaz hale gelindi. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı ve kardeşlerin ölüm sebepleri üzerine polisin incelemesi devam ediyor.