Üç İSRAİL Uçağı Atina’da Görüntülendi

İSRAİL UÇAKLARI ATİNA’DA GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail’e ait üç devlet uçağının Yunanistan’ın başkenti Atina Uluslararası Havalimanı’nda tespit edildiği bildiriliyor. Bu uçaklar, özellikle biri ile dikkat çekiyor, çünkü bu uçak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da kullandığı ‘Wings of Zion’ (Siyon’un Kanatları) olarak biliniyor.

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Uçakların Atina’da görüntülenmesi, uluslararası haber ajansları ve medya tarafından geniş bir şekilde ele alındı. Özellikle Siyon’un Kanatları olarak adlandırılan uçağın, Netanyahu ile ilişkisi ve bu tür devlet uçaklarının Yunanistan’da ne amaçla bulunduğu merak ediliyor. Uçakların varlığı, İsrail-Yunanistan ilişkileri hakkında spekülasyonları artırıyor.