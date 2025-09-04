Haberler

Üç Kadın Kasksız Motosiklet Bindi

ÜÇ KADINDAN OLUŞAN RİSKLİ YOLCULUK

Eskişehir’de, dikkat çeken bir olay yaşandı. Cengiz Topel caddesi üzerinde, kask takmayan üç kadın motosiklet üzerinde ilginç bir görüntü oluşturdu. Bir kadın sürücü, 26 BBZ 750 plakalı scooter tipi motosiklet ile iki kadını yolcu olarak taşıdı.

KAZA RİSKİNİ ARTIRAN GÖRÜNTÜ

Kask veya herhangi bir güvenlik ekipmanı takmayan bu kadınlar, trafikte riskli bir şekilde ilerleyerek çevredeki sürücülerin dikkatini çekti. Yaşanan bu durum, bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kadınların motosikletle Çarşı Polis Merkezi Amirliği’nin önünden geçerkenki halleri, birçok kişinin gözünde tehlikeli bir anı temsil etti.

