Üç Kardeş Aynı Odada Öldü!

KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Antalya’ya çalışmak amacıyla gelen ve yaklaşık 2,5 haftadır yakınlarının ulaşamadığı İran uyruklu kardeşler Mohammedreza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian (36) ve Amirhossein Yasovalian (33), yaşadıkları evde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Kardeşlerin yer aldığı odada, camların bantla kapatıldığı ve kapı altlarının havluyla örtüldüğü dikkat çekti.

NOTTA PARA KAYBI BELİRTİSİ

Odanın ortasında yer alan mangal içerisinde yanmış kömürler bulundu. Ayrıca kardeşlere ait Farsça yazılmış bir not da ele geçirildi. Bu notta, borsada önemli miktarda para kaybettiklerini ifade ettikleri tespit edildi.