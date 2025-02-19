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Üç Katlı Binada Yangın Çıktı

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YANGININ ÇIKTIĞI YER

Yangın, Şehsuvar Bey Mahallesi Çakmaktaşı Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatısında ortaya çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ancak kısa sürede çatıyı tamamen sardı.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER

Bina sakinlerinin yangını fark edip dışarı çıkmasıyla birlikte hemen ihbarda bulunuldu. Bu ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Yangın söndürüldükten sonra ekiplerin soğutma çalışmaları devam etti. Bu esnada sokak trafiğe kapatıldı. Polis, yangınla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

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