Üç Kedi, Sosyalleşme Sürecinde Bir Arada

KEDİLERİN SOSYALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI

Farklı sahipler tarafından evlat edinilen ve çeşitli travmalar yaşamış üç kedi, aynı evde bir araya getirilerek sosyalleşiyor. Adaptasyon süreci, veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli tarafından yürütülüyor. Bu süreçle kedilerin hem kendi aralarında hem de insanlarla sağlıklı bağlar kurmaları hedefleniyor. Denli, kedilerin geçmişlerinde yer değişikliği ve sahip değişikliği gibi durumlar nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadıklarını şu sözlerle ifade ediyor: “Hepsinin ayrı ayrı travmaları var. Bu da onların hem bireysel hem de sosyal anlamda içe kapanık olmalarına neden oldu. Şimdi onları aynı evde bir araya getirerek hem bireysel olarak asosyalliklerini yenmelerini hem de birlikte yaşamaya adapte olmalarını hedefliyoruz.”

KEDİLERİN İLK GÜNLERİ ZOR GEÇTİ

Yaklaşık iki haftadır bir arada bulunan kedilerin, ilk günlerde yan yana bile gelmekte zorluk çektiği aktarılıyor. Denli, “Özellikle Leo biraz daha agresifti. Diğer kedilere karşı saldırgan tavırlar sergiliyordu. Ancak zamanla bir arada vakit geçirmeye, birlikte uyumaya ve aynı kaptan mama yemeye başladılar. Henüz tamamen iç içe değiller ama ciddi bir ilerleme kaydettik” şeklinde belirtiyor. Tek gözü olmayan engelli kedi Leo’nun, başlarda en tepkisel davranışları sergileyen kedi olduğunu vurgulayan Denli, “İlk başta kavga ediyor, yan yana bile duramıyorlardı. Şimdi ise aynı ortamda bulunabiliyorlar” diyor.

Denli, kedilerden birinin kısa süreliğine evciliğe geçeceğini belirtilerek, adaptasyon sürecinin ev ortamında da devam edeceğini aktarıyor. “Evde de seanslarımızı sürdüreceğiz. Birbirlerine güvenmeleri, oyun oynamaları ve birlikte vakit geçirmeleri için ortam oluşturuyoruz. Oyun oynamaya istekli değiller ama ilgilerini dağıtarak sosyal gelişimlerini destekliyoruz” diyor. Süreç boyunca kedilerin hem birbiriyle hem de insanlarla sağlıklı ilişkiler kurması amaçlanıyor.