Üç Kişi Ajanlık Şüphesiyle Tutuklandı

TUTUKLAMALAR

Almanya’nın Köln ve Konstanz şehirlerinde, Rusya için istihbarat faaliyetlerinde bulunduğu düşünülen 3 kişi tutuklandı. Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, bu kişilerin Ukrayna vatandaşı olduğu ve Rusya adına ajanlık yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 3 Ukrayna vatandaşının Almanya’da sabotaj ve saldırı eylemleri için aracılık ettiği iddia ediliyor. Üç zanlının “komuta zincirinin en alt kademesindeki düşük seviyeli ajanlar” olarak tanımlandığı belirtiliyor. Ayrıca, seçilen eylem tarzının Rus hükümetinin planının bir parçası olduğuna vurgu yapılıyor.