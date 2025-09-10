Üç Kişi, Alabora Tekneden Kurtarıldı

BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU

Bursa’nın Karacabey ilçesinde alabora olan bir balıkçı teknesindeki 3 kişi, denize açılan polis memuru Ahmet Mutlu tarafından kurtarıldı. Olay, saat 21.00 sıralarında Yeniköy sahilinde gerçekleşti. Küçük bir balıkçı teknesi, kıyıya oldukça yakın bir noktada su almaya başladı. Teknede bulunan üç kişi, bağırarak sahildeki vatandaşlardan yardım talep etti.

POLIS MEMURU AHMET MUTLU’YA MÜDAHALESİ

Bölgede tesadüfen bulunan Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Mutlu, hemen çevredeki bir tekneyle denize açıldı. Zorlu hava ve deniz koşullarına rağmen alabora olan tekneye ulaşmayı başaran Mutlu, içerisindeki üç kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kurtarılan üç kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi.

Olayı takip eden sahildeki vatandaşlar, polis memuru Mutlu’yu alkışlarla tebrik etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kahraman polise birçok övgü ve teşekkür mesajı geldi.