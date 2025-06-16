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Üç Kişi Ormana Girdi, Cezalandırıldı

ORMANLIK ALANDA YANGIN TEHLİKESİ YARATAN MANGAL YAKILDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yasak olan ormanlık alana girip mangal yakan üç kişi, jandarma ekiplerinden kaçamadı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yaptığı devriye faaliyetlerine devam ediyor.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Elde edilen bilgilere göre, devriye sırasında Efeler ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde Aydın Valiliği’nin “Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler” kapsamındaki uyarılarına uymayan üç kişi tespit edildi. Bu şahıslara, kişi başı 6 bin 923 TL olmak üzere toplamda 20 bin 769 TL idari yaptırım kararı uygulanarak önemli bir yaptırım gerçekleştirildi.

JANDARMADAN DEVAM EDEN UYARI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı açıklamada “Ormanlarımızı, doğada bulunan canlıları korumak ve yangınların önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir” ifadesini kullandı. Yangınların önlenmesi, hem doğa hem de güvenlik açısından gereken bir konu.

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