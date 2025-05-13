Üç Kişi Tarafından Darp Edildi

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN SALDIRI ANLARI

Kundu bölgesinde yolun karşısına geçmek için bekleyen esnaf dernek başkan yardımcısı, 3 kişinin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Olay esnasında başkan yardımcısı yere yığılırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Darp raporu alarak karakola giden başkan yardımcısı, bu saldırının sebebinin bölgedeki kaçak yapılarla mücadelesi olduğunu dile getirdi.

KAÇAK YAPILARLA MÜCADELE NEDENİYLE DARP OLDU

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Lara Turizm Yolu’nda gerçekleşti. Kundu-Kemerağzı Esnaf Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Gelen, trafik ışığında beklerken arkasından yaklaşan bir kişinin saldırısına maruz kaldı. Bu kişi darp etmeye devam ederken, iki kişi daha olay yerine geldi. Gelen, yerde darp edilirken, şüpheliler “Sana İ.K.’nın selamı var” diyerek olay yerinden kaçtı.

HUKUK DEVLETİ VE KAÇAK YAPILARA DİKKAT

Darp edilen Ramazan Gelen, sokak ortasında yaşadığı saldırıyı çevredeki esnafın görüntülediğini belirtti. Yaşanan olayın, bölgedeki kaçak yapılarla mücadele etmesi nedeniyle gerçekleştiğini belirten Gelen, “Çok sayıda kaçak yapı ile mücadele ettiğimiz için bu saldırıya maruz kaldık. Kurumlar görevini tam olarak yapmadığı için sorunlarla karşılaşıyoruz” dedi. Bunun yanında esnafın karşı karşıya getirildiğini vurguladı.

MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Darp izleri bulunan Ramazan Gelen, “Işıkta bekliyordum. Bir anda saldırı oldu. 3 kişiydiler, biri yerdeyken diğerleri beni yere yatırdı. Saldırının ardından devletin buna dur demesi gerektiğini ifade etti. “Biz esnaf olarak mücadelemize devam edeceğiz. 15 yıldır buradayım ve bir mücadele veriyorum” diyerek, saldırının adi bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.