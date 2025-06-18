Üç Kişi Yaralandı, Araç Devrildi

OTOMOBİL ŞARAMPOLA DEVİRİLDİ

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bulunan Gümeli beldesinde, yayla yolunda meydana gelen kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza, Gümeli Bölüklü Karatepe yayla yolu arasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Bölüklü Yaylası’ndan Gümeli merkezine seyir halinde bulunan Şener D. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak yaklaşık 80 metre şarampole yuvarlandı.

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü Şener D. ile birlikte yanındaki yolcular Nurcan D. ve Tolga D. yaralandı. Olayın hemen ardından durum, yetkililere bildirildi ve jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde gerçekleştirilen müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine taşınarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.