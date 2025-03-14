Üç Kuşak Sinop İftarında Buluştu

ÜÇ KUŞAĞIN BİR ARAYA GELDİĞİ İFTAR PROGRAMI

Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar etkinliği, üç farklı kuşağı bir araya getirdi. Bu programda, 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri, Sevgi Evleri’nden gelen misafirler ve üniversite öğrencileri birlikte oruçlarını açtı. İftar öncesinde düzenlenen “Edebiyat, Tarih ve Müzik Akşamları” etkinliğinde, “Oruç ve Sağlık” meselesi masaya yatırıldı.

PROGRAMDA PAYLAŞILAN DEĞERLİ BİLGİLER

Etkinliğin moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Adem Orakçı yürüttü. Ayrıca, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Huriye Demet Cabar ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hatice Aksoy Karakaya, Ramazan ayında sağlıklı beslenme yöntemleri ve oruç tutmanın sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgiler paylaştı. Etkinliğe Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir de katıldı.