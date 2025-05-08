Üç Motosikletliye Teşekkür Plaketi Verildi

KURAL İHLALİ OLMAYAN MOTOSİKLET SÜRENCİLERİNE PLAKET VERİLDİ

Düzce’de, 5 yıl boyunca gerçekleştirilen denetimlerde hiç kural ihlali tespit edilmeyen 3 motosiklet sürücüsüne teşekkür plaketi takdim edildi. Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, 2020’den 2025’e kadar düzenlenen motosiklet denetimlerine katılan Zeynep Akyüz, Mustafa Göktepe ve Furkan Çetin, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

VALİ SELÇUK ASLAN PLAKETLERİ VERDİ

“Bir kural, bir ömür boyu sürecek” mottosuyla örnek gösterilen bu motosiklet sürücülerine plaketlerini Düzce Valisi Selçuk Aslan takdim etti. Plaket töreninin ardından düzenlenen Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde motosiklet turu gerçekleştirildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, programda yaptığı konuşmada, “3-9 Mayıs tarihlerini Karayolları Trafik Haftası olarak kutluyoruz. Bu hafta, vatandaşlarımızda trafik bilincini artırmaya yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlemeye çalışıyoruz. Türkiye’de yaşanan trafik kazalarının yarısından fazlası iki tekerlekli araçlar nedeniyle olmaktadır. Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığımız ‘Bir kural, bir ömür’ mottosuyla bir kampanya başlattı. Biz de yerelde bu kampanyayı desteklemek için, son beş yılda herhangi bir ceza almamış ve kural ihlali yapmamış üç motosiklet sürücümüzü diğer sürücülere örnek olması amacıyla teşekkür plaketi ile ödüllendirdik” dedi.