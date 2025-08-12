Üç Öğrenci Umreye Gönderildi

UMREYE GİDEN ÖĞRENCİLER

Mersin’in Anamur ilçesinde düzenlenen “Gençlik Bilgi Yarışması”nda başarılı olan 3 öğrenci umreye gitmek için seçildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen bu yarışmada Kevser Yıldız, Hayrunnisa Oktar ve Ayşe Çetin umreye gitme onurunu elde etti.

Öğrenciler, Anamur Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anamur Müftülüğünün desteğiyle Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan umreye uğurlandı. İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, “Azimle çalışarak elde edilen bu başarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu” belirtti.