“Üç Oğul Yetiştiren Eski Yıldız”

MELODY YILLARDAKİ ŞÖHRETİNİ GERİDE BIRAKTI

Ülkemizde de büyük ilgiyle izlenen “Genç Cadı Sabrina” dizisinin başrol oyuncusu Melissa Joan Hart, genç yaşlarından itibaren çok çalışarak önemli bir şöhret elde etti. Son günlerde sıkça Hollywood’u terk eden ve daha sade bir yaşam sürmek için farklı şehirlere göç eden ünlü isimlerini duyuyoruz. Fakat Melissa, bunun çok daha önce gerçekleştiği ve kendini ailesine adayan ünlülerden biri oldu.

HOLLYWOOD’A VEDA EDEREK AİLESİNİ SEÇTİ

90’ların sonlarında başlayan ve 7 sezon süren “Genç Cadı Sabrina”nın ardından, ismini taşıyan “Melissa & Joey” adlı dizide de başrol üstlenen ve birçok filmde yer alan Hart, Hollywood’a olan veda eden yıldızlardan biri haline geldi. Bir dönem televizyon dünyasının en çok sevilen isimlerinden biri olan Melissa Joan Hart, kariyerinden vazgeçip ailesi ve üç oğlu için yeni bir hayata adım attı.