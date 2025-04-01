Üç Operasyonda 182 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

TÜM OPERASYONLARDA YAKALAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İpsala ve Gürbulak Gümrük Kapılarında düzenlenen üç farklı operasyonda toplamda yaklaşık 182 kilogram uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Bu önemli operasyonlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İpsala ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimi ekiplerinin yaptığı narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 107 kilogram esrar, İpsala Gümrük Kapısı’nda ise 39 kilogram sentetik esrar ve 22 kilogram esrar ele geçirildi. Ayrıca, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 14 kilogram esrar türü uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen maddeler, yapılan geniş kapsamlı planlama ve analiz çalışmalarıyla belirlenen hedeflere yönelik operasyonlar sonucunda ortaya çıktı.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Operasyonlarla bağlantılı olarak başlatılan soruşturmaların, Doğubayazıt, İpsala ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütüldüğü bildirildi. Bu durum, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın artmakta olduğunu gösteriyor.