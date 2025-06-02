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Üç Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

MUĞLA VE AYDIN’DA ÜÇ AYRI ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla ve Aydın’da akşam saatlerinde yaşanan üç farklı orman yangını, ekiplerin hızlı müdahaleleriyle kısa sürede kontrol altına alındı. İlk yangın, Aydın’ın Söke ilçesindeki Gülbahçe Mahallesi civarında meydana geldi. Bölgeden yükselen dumanların görülmesi üzerine, yangın söndürme ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Hem kara ekipleri hem de hava araçlarının desteğiyle, yangın henüz büyümeden söndürüldü.

İKİNCİ YANGIN MUĞLA’DA ÇIKTI

İkinci yangın ihbarı, saat 18.23’te Muğla’nın Ula ilçesi Yeşilçam Mahallesi yakınlarından alındı. Ormanlık alanlarda çıkan yangına, helikopterlerle yapılan havadan müdahaleler sonucu alevler hızlı bir şekilde kontrol altına alındı.

ÜÇÜNCÜ YANGIN DATÇA’DA MEYDANA GELDİ

Günün üçüncü yangını ise Muğla’nın Datça ilçesi Aktur mevkisinde gerçekleşti. Hem karadan hem de havadan yürütülen etkili bir çalışma ile yangın, büyümeden müdahale edilerek söndürüldü. Yangınların ardından ilgili bölgelerde soğutma çalışmaları yapıldı.

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