Üç Şahsa Kumar Ceza Kesildi

İSKENDERUN’DA KUMAR OPERASYONU

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, kumar oynarken suçüstü yakalanan 3 kişi toplamda 27 bin 741 TL para cezası ile karşılaştı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki huzur ve güvenliği sağlamak için sürekli olarak çeşitli çalışmalar yürütüyor.

KUMAR OYNANAN YERDE SUÇÜSTÜ

Polis ekipleri, kumar oynanması için yer sağlayan kişilere karşı yürütülen mücadele kapsamında İskenderun Savaş Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanede 3 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Olayın gerçekleştiği masada 2 bin TL para ve 108 adet iskambil kağıdı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili işletme sahibi Y.E. hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Kumar oynayan bireylere ise toplamda 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı. Bu tür denetimlerin devam edeceği ve kumar faaliyetleriyle mücadelenin süreceği vurgulandı.