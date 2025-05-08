Üç Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

BÜYÜKÇEKMECE’DE CİNAYET DAVASI DEVAM EDİYOR

Büyükçekmece’de, denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı bir halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler’in cinayet davasında 3 sanığın yargılanma süreci devam ediyor. Yavuz Güngör, SEGBİS sistemi üzerinden savunma yapmak istemediğini belirterek, “Hiçbir şey yapmadık biz. Kız zaten uyuşturucu bağımlısıydı. Geldi, içti, öldü” ifadelerini kullandı. Olay, 7 Haziran tarihinde Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde meydana geldi ve yaşamını kaybeden kişinin Sedef Güler olduğu belirlendikten sonra 3 sanık hakkında bir iddianame hazırlandı.

DURUŞMADA SANIKLARIN SAVUNMASI ALINDI

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya tutuklu sanık Yavuz Güngör SEGBİS aracılığıyla katılırken, diğer sanık Fırat Baykara duruşma salonunda hazır bulundu. Sedef Güler’in yakınları ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Yavuz Güngör, “Savunmamın SEGBİS ile alınmasını istemiyorum. Duruşmada savunma yapmak istiyorum” dedi. Mahkeme, sanığın duruşma salonuna getirilerek savunma yapma talebini kabul etti. Ancak Fırat Baykara’nın avukatsız olması nedeniyle savunması alınamadı.

Duruşmada müşteki avukatı bir beyanat vererek, “Biz adil bir yargılama yapıldığını düşünmüyoruz. Bu yüzden heyetinizi reddetme kararı aldık” diyerek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, savunmaların alınması için duruşmayı erteledi. Ayrıca, reddi hakim talebinin değerlendirileceği dosyanın 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.

İDDİANAMEDE GÖRÜLEN İFADELER

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fırat Baykara, Yavuz Güngör ve Yiğit Hüseyin Ayvalık’ın şüpheli olarak yer aldığı belirtildi. İddianamede, Sedef Güler’in cansız bedeninin halıya sarıldığı, ellerinin koli bandıyla, ayaklarının ise zincir ve dambıl ile bağlandığı kaydedildi. Ayrıca, halının üzerinde bulunan halı yıkama fabrikası etiketine göre, halının Zafer E. isimli kişi tarafından verildiği ifade edildi.

SAVUNMA VE İFADELERDE YER ALAN DETAYLAR

İfadesi alınan Zafer E., halıyı kiraladığı evi Fırat Baykara’ya verdiğini ve Sedef Güler’in ölü bulunmadan önce Yavuz Güngör’ün kızı ile tartıştığını anlatıyor. Sedef Güler’in, Yavuz Güngör ile Fırat Baykara tarafından neden öldürüldüğü ve cesedin yok edilmesi için yapılan planlar da iddianamede açıklandı. Yavuz Güngör’ün, Sedef Güler’i tanıdığını ve onunla birlikte bir eve gittiğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, Sedef Güler’e uygulanan fiziksel şiddet detaylarının yanı sıra, Yavuz Güngör ve Fırat Baykara’nın Sedef Güler’in ellerini koli bandıyla bağlayıp denize attıkları da yer aldı. Öte yandan, Sedef Güler’in ölüm nedeninin belirlenemediği, ancak kanında uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi. Davada sanıkların ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilirken, Yiğit Hüseyin Ayvalık’a ise ‘suçluyu kayırma’ suçundan hapis cezası istendi.