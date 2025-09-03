Üç Şüpheli, Hiranur A.’nın Ölümünden Tutuklandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Mersin’de 16 yaşındaki Hiranur A.’nın silahla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı. Olay, 3 gün önce akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde gerçekleşti. Bilgilere göre, Hiranur A., park halindeki bir otomobilde tabanca ile vuruldu ve yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi olduğu belirtilen Hiranur’un erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ve araçta bulunan N.Ç. ile M.Z., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN MAHKEME SÜRECİ

Zanlılar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Olayla ilgili en fazla dikkat çeken durum, H.A.Ş.’nin başlangıçta durumu intihar olarak göstermeye çalışmasıydı.

İFADE DEĞİŞİKLİĞİ VE GÖRÜNTÜLER

Soruşturma sırasında H.A.Ş., çelişkili verdiği ifadelerle durumu değiştirdi ve silahı “şaka yapmak amacıyla” Hiranur’un alnına dayayıp tetiği çektiğini itiraf etti. H.A.Ş.’nin, silahın dolu olduğuna dair bir bilgisi olmadığını öne sürdüğü öğrenildi. Olay sonrasında panikleyerek Hiranur’un cansız bedenini önce Yenişehir ilçesinde boş bir alana bırakmaları ve ardından hastaneye götürmeleri tespit edildi. Polis, bölgede yaptığı incelemelerde otluk alanda kan izleri buldu.