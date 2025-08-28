Üç Şüpheli Tutuklandı, Kavga Sebebi Telefon

İZMİR’DE RESTORANDA CİNAYET

İzmir’in Buca ilçesinde, 20 yaşındaki Emirhan Kaya’nın müşteri olarak gittiği bir restoranda işletme sahibi tarafından tabancayla vurularak yaşamını yitirdiği olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Olayın, Kaya’nın yan masasında bulunan diğer müşterilere ait cep telefonunun kaybolmasının ardından çıkan tartışma sonucu geliştiği öğrenildi.

KAVGANIN NEDENİ CEP TELEFONU

Olay, geçen pazartesi günü saat 01.30 sıralarında Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi’nde meydana geldi. İşletme sahibi Yılmaz E. ile müşterisi Emirhan Kaya arasında tartışma başladı. Kısa sürede escalasyon gösteren tartışma kavgaya dönüştü. Sokakta devam eden kavgada Yılmaz E., yanında bulunan tabancayla Kaya’ya ateş etti. Emirhan Kaya, sırtından, kalçasından ve ayağından aldığı yaralarla kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen Emirhan Kaya, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrasında Yılmaz E. polis tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında, olay gecesi restoran çalışanları A.B. (45), H.C. (25) ve O.B. (37) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yılmaz E., A.B. ve O.B. tutuklanırken, H.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.