Üç Şüpheli Tutuklandı, Soruşturma Devam Ediyor

ŞÜPHELİLER HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonucunda gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu dahil 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlarla ilgili bir soruşturma yürütüyor.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİN SONUCU

Gözaltına alınan Aykut Erdoğdu’nun yanı sıra Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın asistanı Gürkan Polat için savcılık işlemleri tamamlandı. Bu şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in tutuklanmasına karar verirken, Gürkan Polat hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine dair bulgular elde etti. Aynı soruşturmada, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın iş yapan kişi ve firmalardan para ve araç talep ettiği, İBB’nin üst yönetiminin talimatıyla “komisyon” adı altında para istediği de tespit edildi. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in ise bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı belirlendi.