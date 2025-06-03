Üç Şüpheli Tutuklandı, Tır Çalındı

İSTANBUL’DA TIR ÇALMA OLAYI

İstanbul’da ayakkabı yüklü bir tırın çalınmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan tır şoförünün de yer aldığı 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nakliye firması sahibi M.S’nin (58) ihbarı üzerine hızlıca harekete geçti.

OLAYIN GELİŞİMİ

M.S, 6 Mayıs’ta Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nden Hadımköy’e gitmesi gereken ayakkabı yüklü tırı, GPS üzerinden Ataşehir’deki bir otoparkta terk edilmiş vaziyette bulduğunu bildirdi. M.S, cep telefonuyla ulaşamadığı tır şoförü T.K’nin tırı aldığından şüpheleniyordu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelerken, şüphelilerin kimlik bilgilerini ve adreslerini tespit etti.

GÖZALTILAR VE BULGULAR

İlgili şahıslar M.Ç, U.A, U.K, Ö.E, Ş.E, E.K ve tır şoförü T.K gözaltına alındı. Tırda bulunan zincir markaya ait toplam 2 bin 45 çift ayakkabı, Kartal’daki bir depoda ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMALAR

Adliyede yapılan değerlendirmeler sonucunda, T.K, M.Ç. ve U.A. tutuklanırken, U.K, Ö.E, Ş.E. ve E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.