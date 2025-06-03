Üç Şüpheli Tutuklandı, Tır Şoförü Dahil

AYAKKABI YÜKLÜ TIRIN ÇALINMASI OLAYI

İstanbul’da ayakkabı taşıyan bir tırın çalınmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan tır şoförünün de bulunduğu üç şüpheli tutuklandı. Olay üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nakliye firması sahibi M.S’nin (58) yaptığı ihbarla harekete geçti.

TIR ŞOFÖRÜ ŞÜPHELİ OLDU

M.S, 6 Mayıs’ta Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nden Hadımköy’e gitmesi gereken ayakkabı yüklü tırı, GPS aracılığıyla Ataşehir’deki bir otoparkta terk edilmiş halde buldu. Ürünlere ulaşmaya çalıştığı tır şoförü T.K’nin tırın kaybolmasında rolü olduğundan şüphelendiğini belirtti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimlik bilgilerini ve adreslerini tespit ettikleri M.Ç, U.A, U.K, Ö.E, Ş.E, E.K. ve tır şoförü T.K’yi gözaltına aldı.

Tırdaki iki bin 45 çift ayakkabı, Kartal’daki bir depoda ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden T.K, M.Ç. ve U.A. tutuklandı. Diğer şüpheliler U.K, Ö.E, Ş.E. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.