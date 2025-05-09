Üç Şüpheli Uyuşturucu İle Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilerin Yakalanması

İzmir’de gerçekleştirilen bir operasyon sonucu uyuşturucu madde ticareti ile bağlantılı olarak 3 şüpheli yakalandı. Bayraklı ilçesinde görevli Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Z.Ç. (26), E.K. (29) ve M.K.Ç. (14) isimli şahısları gözaltına aldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, toplamda 664 adet sentetik hap ve bir miktar esrar maddesi bulundu. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi planlanıyor.