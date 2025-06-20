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    Üç Şüpheli Uyuşturucudan Tutuklandı

    UYUŞTURUCULU OPERASYONDA TUTUKLAMALAR

    Sakarya’nın Arifiye ve Ferizli bölgelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele için bu ilçelerde 19 Haziran 2025 tarihinde bir operasyon düzenliyor.

    ARALARDA KENEYİR VE SKUNK BULUNDU

    Operasyon kapsamında A.A. (61), M.A. (50) ve H.E. (30) isimli şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde detaylı arama yapılıyor. Yapılan aramalarda 65 kök kenevir bitkisi, 160 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği düşünülen 56 bin TL para ele geçiriliyor.

    ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

    Jandarma ekipleri tarafından toplanan delillerle birlikte 3 şüpheli adliyeye sevk ediliyor. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şahıslar, cezaevine gönderiliyor.

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