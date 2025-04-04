“Üç Tanığın İfadesi Ortaya Çıktı.”

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN EKREM İMAMOĞLU VE 99 ŞÜPHELİ HAKKINDA YÜRÜTTÜĞÜ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor.

SEV REKLAMCILIK ŞİRKETİ’NİN İHALE SÜREÇLERİ HAKKINDA TANIK A.Ş’NİN İFADESİ

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen A.Ş, 2019-2023 yılları arasında Sev Reklamcılık Şirketi’nde müdür olarak çalıştığını ve şirketin ortaklarının Alihan Aydın, Alper Aydın ve Ahmet Uruç olduğunu belirtti. A.Ş, şirketin İBB’den ihale aldığını görmediğini, 2023’te ayrılıp kendi şirketini kurduğunu ifade ederek, “Ben ayrıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi veya iştiraklerinden ihale almış olabilirler, bu konuda bilgim yok. Açık hava reklam ihalelerini genelde Advercity, İlbak Holding, Subaşı ailesinin şirketleri ve Urban Medya gibi büyük firmalar alırdı. Bu şirketler dışında ihale alan pek olmazdı. Büyük firmalar da bu ihaleleri başkalarına bırakmazdı.” dedi.

KÜLTÜR AŞ ÇALIŞANI O.C’NİN SERDAL TAŞKIN VE EKREM İMAMOĞLU İLİŞKİSİNE DAİR İDDİALARI

Tanık O.C, 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı seçilmesinin ardından Kültür AŞ’de sözleşmeli memur olarak çalışmaya başladığını ve 2 yıl boyunca Genel Müdür Serdal Taşkın’ın şoförlüğünü yaptığını anlattı. O.C, Taşkın’ın Ekrem İmamoğlu’nun ekibindeki Murat Ongun, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Necati Özkan ve Fatih Keleş ile haftada en az iki kez Beylikdüzü’ndeki Mado’da gizli toplantılar yaptığını söyledi: “Toplantı sonrası Taşkın ve Ongun, içinde para olduğunu düşündüğüm çantalarla çıkardı. Bu paraları bazen Taşkın’ın Nişantaşı’ndaki Vakıfbank kasasına yatırıyordu, bazen de döviz ve altın alımında kullanıyordu. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı, Hüseyin Köksal’ın tekstil firmasındaki toplantılarda benzer usulsüzlükler konuşulduğuna şahit oldum.”

PARA ÇANTALARI VE GİZLİ TOPLANTILARA DAİR İDDİALAR

O.C, şoförlük yaptığı dönemde birçok usulsüz işleme tanık olduğunu belirterek, “Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Murat Ongun ve Serdal Taşkın’ın organizesinde ihalelerde komisyonculuk yapıldığını gördüm. İmamoğlu’nun paralarını Taşkın’a taşıttığı çantaları arabada gördüm. Bu toplantılar genelde gece 23.00-01.00 arasında yapılırdı.” ifadelerini kullandı.

POPÜLER MEDYA ŞİRKETİ SAHİBİ O.S’NİN İDDİALARI: İHALELERDE YANDAŞLIK

Tanık O.S, kardeşi E.S’nin Panofeet Reklam AŞ aracılığıyla İBB’den metro ve dijital pano işi aldığını, ancak bu işin İlbak Holding’e devredildiğini iddia etti: “Kardeşim büyük yatırım yapmıştı, ancak belediye işi elinden alıp İlbak’a verdi. Yasal yollara başvurmasını söyledim, ancak belediyeden çekindi. Benim şirketimin reklam izin başvuruları da reddedildi. 2019’dan sonra izin süreci değişti, bazı şirketlerden para talep edildi.”

REKLAM İZİNLERİNDE KEYFİ UYGULAMALAR İDDİASI

O.S, Çağlayan D-100 üzerindeki bir reklam alanı için izin alamadığını, ancak bir yıl sonra aynı yere başkasına izin verildiğini söyledi: “Belediye, yasa ve yönetmeliklere uymadan keyfi kararlar alıyor. Yenibosna’daki MÜSİAD reklam alanına da izin vermediler. Bu yazışmaların belgelerini savcılığa sunacağım.”