Üç Tanık İfadesi Açıklandı. İBB’de Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

İMAMOĞLU VE 99 ŞÜPHELİ HAKKINDA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor.

SEV REKLAMCILIK ŞİRKETİ İLE İLGİLİ İFADELER

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen A.Ş, 2019-2023 yılları arasında Sev Reklamcılık Şirketi’nde müdür olarak çalıştığını, şirketin ortaklarının Alihan Aydın, Alper Aydın ve Ahmet Uruç olduğunu belirtti. A.Ş, şirketin İBB’den ihale aldığını görmediğini, 2023’te ayrılıp kendi şirketini kurduğunu söyleyerek, “Ben ayrıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi veya iştiraklerinden ihale almış olabilirler, bu konuda bilgim yok. Açık hava reklam ihalelerini genelde Advercity, İlbak ailesinin şirketleri, Subaşı ailesinin şirketleri ve Urban Medya gibi büyük firmalar alırdı. Bu şirketler dışında ihale alan pek olmazdı.” dedi.

KÜLTÜR AŞ’DE ÇALIŞAN TANIK O.C’NİN BEYANLARI

Tanık O.C, 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı seçilmesinin ardından Kültür AŞ’de sözleşmeli memur olarak göreve başladığını anlattı. İşe başladığında Kültür AŞ Genel Müdürü ve İletişim Koordinatörü Serdal Taşkın’ın 2 yıl makam şoförlüğünü yaptığını belirten O.C, şu anda Türk Dünyası Kültür Mahallesi Müzesi’nde sorumlu olarak çalıştığını söyledi.

BEYLİKDÜZÜ’NDEKİ GİZLİ TOPLANTILAR

O.C, Taşkın’ın şoförlüğünü yaptığı dönemde sürekli yanında olduğu için kimlerle görüştüğü ve nerelerde toplantı yaptığına dair bilgisi bulunduğunu aktararak, “Serdal Taşkın, Murat Ongun, Murat Kapki, Hüseyin Koksal, Necati Özkan ve Fatih Keleş ile haftada en az iki gün Beylikdüzü’ndeki Mado’da toplanıyorlardı. Halka kapalı bir odada buluşuyorlardı. Toplantı sonrası Taşkın ve Ongun, içinde para olduğunu düşündüğüm çantalarla çıkıyorlardı. Bu çantaları bazen Taşkın’ın Nişantaşı’ndaki Vakıfbank şubesindeki özel kasasına yatırıyordu.” ifadelerini kullandı.

PARA ÇANTALARI VE USULSÜZ İŞLEMLER

O.C, şoför olarak görev yaptığı sürede birçok usulsüz toplantıya ve komisyon alındığına şahit olduğunu belirterek, “Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Murat Ongun ve Serdal Taşkın’ın organizesinde bu işler yürütülüyordu. İmamoğlu’nun paralarını Taşkın’a taşıttığını gördüm. Bu toplantılar genelde gece 23.00 ile 01.00 arasında yapılıyordu.” dedi.

PANOFEET REKLAM ŞİRKETİ İLE İLGİLİ İDDİALAR

Tanık O.S, kardeşinin Panofeet Reklam AŞ şirketi aracılığıyla İBB’den metro ve dijital pano işi aldığını, ancak bu işin daha sonra İlbak Holding’e devredildiğini söyledi. O.S, “Kardeşim bu haksızlığa karşı yasal yollara başvurmadı. Belediyeden çekindi. Bu olaydan sonra ticari faaliyetlerimizi ayırdık.” dedi.

REKLAM İZİNLERİNDE KEYFİ UYGULAMALAR

O.S, belediyeden reklam izni almakta zorlandığını belirterek, “2019’dan önce izin süreci daha kolaydı. İmamoğlu’nun başkan olmasıyla birlikte izinler zorlaştı ve bazı paralar talep edildi. Çağlayan’daki bir reklam alanı için bana izin vermediler, ancak bir yıl sonra aynı yere başkasına izin çıktı.” şeklinde konuştu.

ECRİMİSİL BEDELLERİ VE YANDAŞ ŞİRKETLER

O.S, belediyenin özel kişilere ve yandaş şirketlere ecrimisil bedeli karşılığında reklam alanlarını kiraladığını iddia ederek, “Yenibosna’daki MÜSİAD Genel Merkezi inşaatında kullanmak istediğimiz reklam alanına izin verilmedi. Belediye keyfi uygulamalar yapıyor.” dedi.