Üç Yüz Yıllık Ağaç Zayıfladı

ÜÇ YÜZYILLIK KAFUR AĞACININ SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA

Çin’in Hunan eyaletinin Hengshan ilçesine bağlı Xinyuan köyündeki üç yüz yıllık kafur ağacı, son yıllarda zayıflama belirtileri göstermeye başladı. Ağacın zayıflaması, 2021 yılında yakınlarda inşa edilen bir sel kontrol setinin kök sistemine baskı yapması ve su ile besin emilimini zorlaştırmasından kaynaklanıyor. Eski ağaç koruma uzmanı Wu Lei, bu dev ağacı tedavi etmek için bir cerrahi müdahale planı geliştirmiş durumda.

AĞACIN RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Mart ayında ilçe ormancılık bürosu, ağacın restorasyon çalışmaları için titiz bir incelemenin ardından onay verdi. Eski ağaçlar, insan faaliyetleri ve yıldırım düşmesi veya böcek istilası gibi doğal faktörler nedeniyle güçsüzleşebiliyor. Hunan’daki ormancılık birimleri, her yıl kayıtlı eski ağaçların sağlık durumunu kontrol ediyor. Basit durumlar yerel ekiplerce çözülürken, karmaşık ve ciddi sorunlar eyalet uzmanlarına yönlendiriliyor.

HUNAN’DA KAYITLI ESERLERİN DURUMU

Hunan eyaleti, yaklaşık 240.000 kayıtlı eski ve önemli ağaca ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla eyalet genelinde 4.000 tehlike altındaki ağaç kurtarılmış ve 30.000 zayıf ağaç canlandırılmış durumda. Bu tür çalışmalar, bölgedeki doğal zenginliklerin korunmasını sağlıyor.