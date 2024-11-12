Uçağa Saldırı Sonucu Haiti İnişi Güvenli Oldu

GÜVENLİ İNİŞİN DETAYLARI

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’e inmek üzere olan Spirit Havayolları’nın bir yolcu uçağı, havadayken ateş açılmasına maruz kaldı. Bu olay sonrası uçak, güvenli bir şekilde Dominik Cumhuriyeti’nde Santiago Havaalanı’na yöneldi ve inişini gerçekleştirdi. Spirit Havayolları’nın sözcüsü, uçakta yapılan incelemede, “silah ateşiyle uyumlu hasar izlerinin” tespit edildiğini ifade etti. Uçaktaki yolcular arasında kimsenin yaralanmadığı, yalnızca bir kabin memurunun hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

PORT-AU-PRİNCE HAVALİMANI KAPATILDI

Olaydan sonra, Port-au-Prince havalimanının tüm uçuşlara kapatıldığı yerel yetkililer tarafından onaylandı. Spirit Havayolları, başkent Port-au-Prince ile Haiti’nin ikinci büyük şehri Cap-Haitien’e düzenlenen seferleri, “daha fazla değerlendirme yapılana kadar” askıya alma kararı aldı. Al Jazeera televizyonu, Airbus A321 model uçağın iç kısmında ve baş üstü bagaj bölmelerinde bir dizi kurşun deliği bulunduğuna dair fotoğraflar paylaştı.