Uçağın Motoru Alev Aldı, 282 Yolcu Tahliye Edildi

ABD’DE BİR UÇAKTA MOTOR ALEV ALDI

ABD’nin Florida eyaletindeki Orlando Uluslararası Havalimanı’ndan kalkmaya hazırlanan bir yolcu uçağında motor yangını meydana geldi. 282 yolcu, acil durum kaydırakları ile tahliye edilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Orlando’da yaşanan bu olay, kalkış için hazırlanan bir yolcu uçağının motorunun alev almasıyla ortaya çıktı. Federal Havacılık İdaresi’nden alınan bilgilere göre, Delta Havayolları’na ait Airbus 330 tipi uçak, Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere kapıdan ayrıldıktan sonra 282 yolcusuyla 2 motorundan birisi henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Uçaktaki yolcular, acil durum kaydırakları ile hızlı bir şekilde tahliye edildi. Bu esnada yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrasında 282 yolcu ve 12 mürettabat sağlıklı bir şekilde tahliye edildiği için herhangi bir yaralanma ya da ölüm rapor edilmedi. Delta Havayolları, tahliye edilen yolcuların başka bir uçakla Atlanta’ya götürüleceğini açıkladı.

ABD’DE HAVACILIK KAZALARI ARTMAKTADIR

Son zamanlarda, ABD’de meydana gelen havacılık kazaları kamuoyunda endişe uyandırıyor. 29 Ocak’ta Bombardier CRJ700 tipi yolcu uçağı, Washington D.C. yakınlarında US Army Black Hawk askeri helikopteri ile çarpışarak Potomac Nehri’ne düştüğünde 67 kişi hayatını kaybetmişti. 1 Şubat’ta da bir ambulans uçağı Philadelphia’daki bir alışveriş merkezi yakınlarına düşerek 7 kişinin ölümüne neden oldu. 17 Şubat’ta ise Delta Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında ters döndü ve bu olayda 18 kişi yaralandı. En son olarak 11 Nisan’da bir helikopter New York’taki Hudson Nehri’ne düştü; helikopterde bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi.